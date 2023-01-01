Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2022 года Xiaomi Redmi K50i с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8100, против 6.79-дюймового Xiaomi Redmi 12 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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