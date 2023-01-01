Xiaomi Redmi K60 Pro против Vivo iQOO Neo 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Vivo iQOO Neo 8 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Pro
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- На 16% выше плотность пикселей (526 vs 453 PPI)
Причины выбрать Vivo iQOO Neo 8 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
100
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
94*
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1260 x 2800 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|453 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|-
|Макс. заявленная яркость
|-
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.78 мм
|164.7 мм
|Ширина
|75.44 мм
|77 мм
|Толщина
|8.59 мм
|8.5 мм
|Вес
|205 граммов
|192 грамма
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Черный, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Макс. частота
|3200 МГц
|3350 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Immortalis-G715 MC11
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~4736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
5035
|CPU
|257297
|298850
|GPU
|540660
|594203
|Memory
|164986
|263503
|UX
|194386
|212041
|Total score
|1156323
|1367589
|Stability
|91%
|-
|Graphics test
|75 FPS
|-
|Graphics score
|12647
|-
|Web score
|13984
|-
|Video editing
|7516
|-
|Photo editing
|34557
|-
|Data manipulation
|11162
|-
|Writing score
|17431
|-
Рейтинг смартфонов в AnTuTu (#24 и #1)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Funtouch 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (50% за 9 минут)
|Время полной зарядки
|0:20 ч.
|0:22 ч.
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|114°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.88
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|-
|f/2.45
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi K60 Pro, а если производительность – то Vivo iQOO Neo 8 Pro.
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4