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Xiaomi Redmi K60 Pro против Poco X4 GT

Ксиаоми Редми К60 Про
VS
Ксиаоми X4 GT
Xiaomi Redmi K60 Pro
Xiaomi Poco X4 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X4 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Pro
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% выше плотность пикселей (526 vs 407 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Стабилизация изображения
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1467 и 925 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K60 Pro
vs
Poco X4 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 650 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.9%
ШИМ (PWM) - 51540 Гц
Время отклика - 24 мс
Контрастность - 1573:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K60 Pro
н/д
Poco X4 GT
605 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.78 мм 163.64 мм
Ширина 75.44 мм 74.29 мм
Толщина 8.59 мм 8.87 мм
Вес 205 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость - IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K60 Pro +3%
87.5%
Poco X4 GT
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми К60 Про и Ксиаоми X4 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G610 MC6
Частота GPU - 912 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K60 Pro +59%
1467
Poco X4 GT
925
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K60 Pro +36%
5072
Poco X4 GT
3734
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K60 Pro +57%
1305502
Poco X4 GT
830164
CPU 271745 201160
GPU 576479 311633
Memory 260779 148778
UX 194638 165114
Total score 1305502 830164
3DMark Wild Life Performance
Redmi K60 Pro +118%
12726
Poco X4 GT
5838
Stability 95% 61%
Graphics test 76 FPS 34 FPS
Graphics score 12726 5838
PCMark 3.0 score 14375 13042
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5080 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:12 ч.
Просмотр видео - 12:36 ч.
Игры - 05:41 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Redmi K60 Pro
н/д
Poco X4 GT
35:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K60 Pro vs Xiaomi Poco X4 GT
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (54 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура - f/2.45
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K60 Pro
н/д
Poco X4 GT
86.1 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K60 Pro более удачной покупкой.

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