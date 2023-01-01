Xiaomi Redmi K60 Pro против Poco X5 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Pro
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 33% выше плотность пикселей (526 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
- На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1467 и 781 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco X5 Pro
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 24 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|900 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|86.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.78 мм
|162.91 мм
|Ширина
|75.44 мм
|76.03 мм
|Толщина
|8.59 мм
|7.9 мм
|Вес
|205 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|-
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный
|Синий, Черный, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 642L
|Частота GPU
|-
|490 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K60 Pro +88%
1467
781
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K60 Pro +73%
5072
2938
|CPU
|271745
|-
|GPU
|576479
|-
|Memory
|260779
|-
|UX
|194638
|-
|Total score
|1305502
|536893
|Stability
|95%
|-
|Graphics test
|76 FPS
|-
|Graphics score
|12726
|-
|PCMark 3.0 score
|14375
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 14
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:20 ч.
|0:49 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:13 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:49 ч.
|Игры
|-
|05:50 ч.
|Режим ожидания
|-
|111 ч.
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|-
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K60 Pro более удачной покупкой.
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