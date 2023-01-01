Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.