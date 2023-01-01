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Xiaomi Redmi K60 Ultra против Huawei Mate 60 Pro Plus

90 из 100
Xiaomi Redmi K60 Ultra
VS
80 из 100
Huawei Mate 60 Pro Plus
Xiaomi Redmi K60 Ultra
Huawei Mate 60 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 августа 2023 года Xiaomi Redmi K60 Ultra с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 88W)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K60 Ultra
vs
Mate 60 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1260 x 2720 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 440 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.15 мм 163.7 мм
Ширина 75.7 мм 79 мм
Толщина 8.49 мм 8.1 мм
Вес 204 грамма 225 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi K60 Ultra и Huawei Mate 60 Pro Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 3350 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Mali-G715 Immortalis MP11 -
GPU-ядер 2112 -
Частота GPU 995 МГц 750 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
3DMark Wild Life Performance
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android
Оболочка UI MIUI 14 -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K60 Ultra vs Huawei Mate 60 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4160 x 3120
Апертура - f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K60 Ultra более удачной покупкой.

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