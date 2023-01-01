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Xiaomi Redmi K60 Ultra против 13 Pro

90 из 100
Xiaomi Redmi K60 Ultra
VS
88 из 100
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Redmi K60 Ultra
Xiaomi 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 августа 2023 года Xiaomi Redmi K60 Ultra с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.73-дюймового Xiaomi 13 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 17% выше плотность пикселей (522 vs 446 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K60 Ultra
vs
13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 1900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
1243 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.15 мм 162.9 мм
Ширина 75.7 мм 74.6 мм
Толщина 8.49 мм 8.38 мм
Вес 204 грамма 229 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K60 Ultra
87.5%
13 Pro +2%
89.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi K60 Ultra и Xiaomi 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3350 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Частота GPU 995 МГц 680 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
1482
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
5066
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
1233147
CPU - 251446
GPU - 567940
Memory - 233181
UX - 191863
Total score - 1233147
3DMark Wild Life Performance
Redmi K60 Ultra
11532
13 Pro +8%
12412
Пиковая температура корпуса - 36 °C
Stability - 86%
Graphics test 68 FPS 74 FPS
Graphics score 11532 12412
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Частота памяти 4266 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 32 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4820 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 17:34 ч.
Игры - 04:38 ч.
Режим ожидания - 99 ч.
Общая автономность
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
33:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K60 Ultra vs Xiaomi 13 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 3.2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS PureCel
Размер сенсора 1/2.0" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi K60 Ultra
н/д
13 Pro
88.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi K60 Ultra, а если камера, коммуникации и звук – то Xiaomi 13 Pro.

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