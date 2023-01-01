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Xiaomi Redmi K60 Ultra против Xiaomi 13T

88 из 100
Xiaomi Redmi K60 Ultra
VS
78 из 100
Xiaomi 13T
Xiaomi Redmi K60 Ultra
Xiaomi 13T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 августа 2023 года Xiaomi Redmi K60 Ultra с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.67-дюймового Xiaomi 13T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60 Ultra
  • Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 67W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1728 и 1243 баллов
Причины выбрать Xiaomi 13T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K60 Ultra
vs
Xiaomi 13T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 162.15 мм 162.2 мм
Ширина 75.7 мм 75.7 мм
Толщина 8.49 мм 8.49 мм
Вес 204 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi K60 Ultra и Xiaomi 13T в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus MediaTek Dimensity 8200 Ultra
Макс. частота 3350 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MP11 Mali-G610 MP6
GPU-ядер 2112 -
Частота GPU 995 МГц 950 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс ~1442 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Redmi K60 Ultra +39%
1728
Xiaomi 13T
1243
Geekbench 6 (многоядерный)
Redmi K60 Ultra +36%
4905
Xiaomi 13T
3599
AnTuTu Benchmark 10
Redmi K60 Ultra +74%
1521755
Xiaomi 13T
872840
CPU 393452 244227
GPU 540875 224742
Memory 311482 185226
UX 268910 210685
Total score 1521755 872840
3DMark Wild Life Performance
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K60 Ultra vs Xiaomi 13T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.4
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K60 Ultra более удачной покупкой.

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