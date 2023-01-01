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Xiaomi Redmi K60 против Xiaomi 12T

Ксиаоми Редми K60
VS
Ксиаоми 12Т
Xiaomi Redmi K60
Xiaomi 12T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi K60
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5000 мАч
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 18% выше плотность пикселей (526 vs 446 PPI)
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1254 и 932 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi K60
vs
Xiaomi 12T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi K60
н/д
Xiaomi 12T
954 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.78 мм 163.1 мм
Ширина 75.44 мм 75.9 мм
Толщина 8.59 мм 8.6 мм
Вес 204 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость - IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi K60 +1%
87.5%
Xiaomi 12T
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми K60 и Ксиаоми 12Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G610 MC6
Частота GPU 900 МГц 912 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi K60 +35%
1254
Xiaomi 12T
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi K60 +8%
4052
Xiaomi 12T
3769
AnTuTu Benchmark 9
Redmi K60 +28%
1042751
Xiaomi 12T
816117
CPU 246349 196804
GPU 466575 313342
Memory 152435 140254
UX 167535 161901
Total score 1042751 816117
3DMark Wild Life Performance
Redmi K60 +70%
9928
Xiaomi 12T
5856
Stability 85% 99%
Graphics test 59 FPS 35 FPS
Graphics score 9928 5856
PCMark 3.0 score - 12490
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки - 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:06 ч.
Просмотр видео - 13:24 ч.
Игры - 05:21 ч.
Режим ожидания - 116 ч.
Общая автономность
Redmi K60
н/д
Xiaomi 12T
31:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi K60 vs Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Фокусное расстояние: 1.12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi K60
н/д
Xiaomi 12T
120
Качество видео
Redmi K60
н/д
Xiaomi 12T
127
Итоговая оценка камеры
Redmi K60
н/д
Xiaomi 12T
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi K60 более удачной покупкой.

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