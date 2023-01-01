Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2022 года Xiaomi Redmi K60E с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8200, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X4 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.