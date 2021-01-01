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Xiaomi Redmi Note 10 5G против Meizu Note 9

Ксиаоми Редми Ноут 10 5G
VS
Мейзу Ноте 9
Xiaomi Redmi Note 10 5G
Meizu Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 5G с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.2-дюймового Meizu Note 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Meizu Note 9
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (455 против 400 нит)
  • Весит на 20.3 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 5G
vs
Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.7:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 85.35%
Максимальная яркость
Redmi Note 10 5G
400 нит
Note 9 +14%
455 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.8 мм 153.1 мм
Ширина 75.3 мм 74.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 190 граммов 169.7 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 5G
83.7%
Note 9 +2%
85.35%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 5G и Мейзу Ноте 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 612
Частота GPU 950 МГц 700-750 МГц
FLOPS - ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 5G
н/д
Note 9
206035

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 Flyme 7.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, mCharge (50% за 38 минут)
Время полной зарядки - 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 5G vs Meizu Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5180 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 5G более удачной покупкой.

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