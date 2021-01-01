Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 5G с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 700 5G, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.