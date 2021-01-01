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Xiaomi Redmi Note 10 Lite против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт
VS
Самсунг Галакси А51
Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 587 и 354 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Lite
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 25 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Lite
н/д
Galaxy A51
636 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 158.5 мм
Ширина 76.7 мм 73.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 209 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой, Синий, Черный Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Lite
84.5%
Galaxy A51 +3%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G72 MP3
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10 Lite +53%
331779
Galaxy A51
216853
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки - 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Lite
н/д
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Lite
н/д
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Lite
н/д
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Lite vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Lite
н/д
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi Note 10 Lite, а если корпус и звук – то Samsung Galaxy A51.

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