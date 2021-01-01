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Xiaomi Redmi Note 10 Lite против Mi 9T

Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт
VS
Ксиаоми Ми 9Т
Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Xiaomi Mi 9T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 587 и 543 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Lite
vs
Mi 9T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 86.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Lite
н/д
Mi 9T
647 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 156.7 мм
Ширина 76.7 мм 74.3 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 209 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Белый, Золотой, Синий, Черный Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Lite
84.5%
Mi 9T +2%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт и Ксиаоми Ми 9Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 500 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Lite +10%
1838
Mi 9T
1669
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10 Lite +9%
331779
Mi 9T
304937
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.5
Размер системы из коробки - 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Lite
н/д
Mi 9T
11:53 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Lite
н/д
Mi 9T
17:19 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Lite
н/д
Mi 9T
33:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Lite vs Xiaomi Mi 9T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 124°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3880
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Lite
н/д
Mi 9T
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.34 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Xiaomi Redmi Note 10 Lite, а если дисплей – то Xiaomi Mi 9T.

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