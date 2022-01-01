Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco M4 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.