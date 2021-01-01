Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.