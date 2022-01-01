Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 17% выше максимальная яркость экрана (1190 против 1019 нит)
- Весит на 35 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 30% выше плотность пикселей (515 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.5 мм
|165.1 мм
|Ширина
|76.2 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|227 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой
|Черный Фантом, Серебряный Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|810 МГц
|760 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 Ultra +92%
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 Ultra +99%
3517
|CPU
|103553
|191240
|GPU
|92956
|256481
|Memory
|56104
|151369
|UX
|97031
|149052
|Total score
|349327
|744216
|Stability
|-
|69%
|Graphics test
|-
|31 FPS
|Graphics score
|-
|5221
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|-
|26.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:21 ч.
|1:11 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:04 ч.
Время просмотра видео
17:53 ч.
Время разговора (3G)
35:32 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Оптический, 10x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|15
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.58 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.
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