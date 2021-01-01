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Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max против Vivo V20 SE

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс
VS
Виво V20 SE
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
Vivo V20 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.44-дюймового Vivo V20 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4100 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo V20 SE
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro Max
vs
V20 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 83.9%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro Max
455 нит
V20 SE
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.5 мм 161 мм
Ширина 76.2 мм 74.1 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 192 грамма 171 грамм
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro Max +2%
85.6%
V20 SE
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс и Виво V20 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 810 МГц 600 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro Max +30%
1798
V20 SE
1382
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 Pro Max +77%
301462
V20 SE
169946

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Funtouch OS 11

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (62% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max vs Vivo V20 SE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Защитный чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max более удачной покупкой.

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