Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 10 Pro vs P30 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Huawei P30 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Хуавей П30 Про
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4200 мАч
  • На 14% лучшая автономность (114 vs 100 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (725 против 616 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 687 и 575 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 88.89%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - 231 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro +18%
725 нит
P30 Pro
616 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 158 мм
Ширина 76.5 мм 73.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro
85.6%
P30 Pro +4%
88.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2300 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G76 MP10
Частота GPU 810 МГц 720 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10 Pro
575
P30 Pro +19%
687
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro
1808
P30 Pro +30%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 Pro
300432
P30 Pro +34%
403350

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Pro
13:58 ч.
P30 Pro +5%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Pro
15:47 ч.
P30 Pro +30%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Pro
18:45 ч.
P30 Pro +48%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 29 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
88.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei P30 Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A51 или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
2. Apple iPhone 11 Pro или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
3. Xiaomi Mi 10T Pro или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
4. OnePlus 8T или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
5. Xiaomi Mi 9T Pro или Huawei P30 Pro
6. Xiaomi Mi 10 Pro или Huawei P30 Pro
7. Apple iPhone 11 Pro Max или Huawei P30 Pro
8. Xiaomi Mi Note 10 Pro или Huawei P30 Pro
9. Samsung Galaxy S20 Ultra или Huawei P30 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях