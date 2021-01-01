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Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Infinix Note 8

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Инфиникс Ноут 8
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Infinix Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.95-дюймового Infinix Note 8, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (729 против 480 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro +52%
729 нит
Note 8
480 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 175.3 мм
Ширина 76.5 мм 78.8 мм
Толщина 8.1 мм 9 мм
Вес 193 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro +3%
85.6%
Note 8
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Инфиникс Ноут 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Helio G80
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G52 MP2
Частота GPU 810 МГц 950 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10 Pro +54%
578
Note 8
375
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro +37%
1793
Note 8
1309
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 Pro
294941
Note 8
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 XOS 7.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 85 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Pro
13:58 ч.
Note 8
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Pro
15:47 ч.
Note 8
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Pro
18:45 ч.
Note 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Infinix Note 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3456 x 4608
Апертура f/2.5 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
89.3 дБ
Note 8
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro более удачной покупкой.

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