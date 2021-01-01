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Xiaomi Redmi Note 10 Pro против LG K40

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Лджи К40
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
LG K40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3000 мАч
  • На 0.97" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (725 против 460 нит)
  • На 40% выше плотность пикселей (395 vs 282 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.14% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Причины выбрать LG K40
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
LG K40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 76.46%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.2%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 35 мс
Контрастность - 1484:1
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro +58%
725 нит
LG K40
460 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 153 мм
Ширина 76.5 мм 71.9 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 193 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость IP53 Да
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro +12%
85.6%
LG K40
76.46%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Лджи К40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Mediatek MT6762 Helio P22
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 PowerVR GE8320
Частота GPU 810 МГц 650 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 Pro +206%
291332
LG K40
95059

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 LG UX 7
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:21 ч. 2:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Pro
13:58 ч.
LG K40
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Pro
15:47 ч.
LG K40
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Pro
18:45 ч.
LG K40
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs LG K40
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.5 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
н/д
LG K40
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro более удачной покупкой.

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