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Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Vivo Y33s

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Виво Y33s
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Vivo Y33s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.58-дюймового Vivo Y33s, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo Y33s
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
Vivo Y33s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro
722 нит
Vivo Y33s
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 164.26 мм
Ширина 76.5 мм 76 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 193 грамма 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro +3%
85.6%
Vivo Y33s
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Виво Y33s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Mediatek Helio G80
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G52 MP2
Частота GPU 810 МГц 950 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro
1780
Vivo Y33s +12%
1990
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10 Pro +30%
322395
Vivo Y33s
247803
CPU 93090 67845
GPU 91510 54846
Memory 49571 48053
UX 88322 79055
Total score 322395 247803
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1115 -
PCMark 3.0 score 8704 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Funtouch 11.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Pro
13:58 ч.
Vivo Y33s
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Pro
15:47 ч.
Vivo Y33s
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Pro
18:45 ч.
Vivo Y33s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Vivo Y33s
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c -
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
89.3 дБ
Vivo Y33s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro более удачной покупкой.

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