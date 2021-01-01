Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 10 Pro vs Poco C3 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Poco C3

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Ксиаоми Поко C3
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Poco C3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco C3, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
Poco C3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 -
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 80.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro
729 нит
Poco C3
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 164.9 мм
Ширина 76.5 мм 77.1 мм
Толщина 8.1 мм 9 мм
Вес 193 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro +7%
85.6%
Poco C3
80.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Ксиаоми Поко C3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 810 МГц 650 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10 Pro +228%
578
Poco C3
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro +79%
1793
Poco C3
1003
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 Pro +198%
294941
Poco C3
98901
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:21 ч. 3:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10 Pro
13:58 ч.
Poco C3
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 10 Pro
15:47 ч.
Poco C3
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 10 Pro
18:45 ч.
Poco C3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi Poco C3
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 1600 x 1200
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
89.3 дБ
Poco C3
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 9 и Redmi Note 10 Pro
2. Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro
3. Galaxy A72 и Redmi Note 10 Pro
4. Poco X3 Pro и Redmi Note 10 Pro
5. Redmi Note 10 Pro Max и Redmi Note 10 Pro
6. Redmi 9 и Poco C3
7. Redmi 9C и Poco C3
8. Realme C3 и Poco C3
9. Redmi 9 Prime и Poco C3
10. Poco M2 и Poco C3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры