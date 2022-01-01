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Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Poco M5s

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Ксиаоми Поко М5s
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Poco M5s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco M5s, который имеет процессор Mediatek Helio G95 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 568 и 515 баллов
Причины выбрать Xiaomi Poco M5s
  • На 25% лучшая автономность (34:56 vs 27:53 часов)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
Poco M5s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 83.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% -
ШИМ (PWM) 490 Гц -
Время отклика 2.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 10 Pro
720 нит
Poco M5s +5%
756 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 160.46 мм
Ширина 76.5 мм 74.5 мм
Толщина 8.1 мм 8.29 мм
Вес 193 грамма 178.8 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro +3%
85.6%
Poco M5s
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Ксиаоми Поко М5s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Mediatek Helio G95
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 810 МГц 900 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro
1767
Poco M5s +3%
1815
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10 Pro
345677
Poco M5s +5%
362546
CPU 100690 97587
GPU 97646 100579
Memory 51265 67761
UX 99177 99310
Total score 345677 362546
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1116 -
PCMark 3.0 score 8406 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч. 12:18 ч.
Просмотр видео 14:00 ч. 13:25 ч.
Игры 05:30 ч. 06:08 ч.
Режим ожидания 74 ч. 124 ч.
Общая автономность
Redmi Note 10 Pro
27:53 ч.
Poco M5s +25%
34:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi Poco M5s
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro
89.3 дБ
Poco M5s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а если автономность – то Xiaomi Poco M5s.

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