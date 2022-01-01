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Xiaomi Redmi Note 10 Pro против Redmi 7

Ксиаоми Редми Ноут 10 Про
VS
Ксиаоми Редми 7
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.26-дюймового Xiaomi Redmi 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (721 против 437 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10 Pro
vs
Redmi 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 86.83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 99.8%
ШИМ (PWM) 490 Гц 100 Гц
Время отклика 2.6 мс 25.1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 987:1
Максимальная яркость
Redmi Note 10 Pro +65%
721 нит
Redmi 7
437 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 158.6 мм
Ширина 76.5 мм 76.4 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 Pro
85.6%
Redmi 7 +1%
86.83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 Про и Ксиаоми Редми 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 632
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 506
Частота GPU 810 МГц 650 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~124.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10 Pro +113%
564
Redmi 7
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10 Pro +74%
1779
Redmi 7
1021
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10 Pro +153%
335811
Redmi 7
132829
CPU 94370 59031
GPU 93660 11749
Memory 57408 25237
UX 91237 37676
Total score 335811 132829
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1115 -
PCMark 3.0 score 8664 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12
Размер системы из коробки 21 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:21 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч. -
Просмотр видео 14:00 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 74 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 10 Pro
27:54 ч.
Redmi 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi Redmi 7
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV5675
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 Pro +8%
89.3 дБ
Redmi 7
82.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 0.557 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.251 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 Pro более удачной покупкой.

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