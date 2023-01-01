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Xiaomi Redmi Note 10 против Google Pixel 6a

58 из 100
Xiaomi Redmi Note 10
VS
68 из 100
Google Pixel 6a
Xiaomi Redmi Note 10
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • На 18% лучшая автономность (38:02 vs 32:11 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (882 против 682 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.1% 96.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц 240 Гц
Время отклика 4 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 10
682 нит
Pixel 6a +29%
882 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 152.2 мм
Ширина 74.5 мм 71.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 178.8 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 +1%
83.5%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 10 и Google Pixel 6a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G78 MP20
Частота GPU 845 МГц 848 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10
539
Pixel 6a +95%
1050
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10
1607
Pixel 6a +79%
2884
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10
280403
Pixel 6a +175%
771798
CPU 102524 208269
GPU 42444 305908
Memory 54730 110039
UX 78466 144068
Total score 280403 771798
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 10
481
Pixel 6a +1192%
6213
Пиковая температура корпуса 42.9 °C 41.4 °C
Stability 99% 56%
Graphics test 2 FPS 37 FPS
Graphics score 481 6213
Web score 5803 6134
Video editing 5308 5747
Photo editing 14501 17831
Data manipulation 6414 9346
Writing score 9081 15452
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки 20 ГБ 14.3 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4410 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:07 ч. 10:54 ч.
Просмотр видео 17:32 ч. 16:44 ч.
Игры 05:57 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 143 ч. 91 ч.
Общая автономность
Redmi Note 10 +18%
38:02 ч.
Pixel 6a
32:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 114°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 3840 x 2160
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора PureCel Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10
86.3 дБ
Pixel 6a +1%
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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