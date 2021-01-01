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Xiaomi Redmi Note 10 против Nokia 5.3

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Нокиа 5.3
Xiaomi Redmi Note 10
Nokia 5.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.55-дюймового Nokia 5.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 51% выше плотность пикселей (406 vs 268 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 5.3
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Nokia 5.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 43 мс
Контрастность - 1137:1
Максимальная яркость
Redmi Note 10
455 нит
Nokia 5.3 +7%
488 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 164.3 мм
Ширина 74.5 мм 76.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 178.8 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 +1%
83.5%
Nokia 5.3
82.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Нокиа 5.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 610
Частота GPU 800 МГц 600 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 +33%
229295
Nokia 5.3
173034

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Нет
Время полной зарядки 1:14 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Nokia 5.3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (13 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10
н/д
Nokia 5.3
77 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 более удачной покупкой.

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