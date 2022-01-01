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Xiaomi Redmi Note 10 против Oppo Realme 10 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Оппо Реалми 10 Про
Xiaomi Redmi Note 10
Oppo Realme 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.72-дюймового Oppo Realme 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 696 и 530 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Realme 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 89.8%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.1% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 10
680 нит
Realme 10 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 163.7 мм
Ширина 74.5 мм 74.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 178.8 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Синий, Черный, Starlight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10
83.5%
Realme 10 Pro +8%
89.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Оппо Реалми 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 11 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 619
Частота GPU 845 МГц 840 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10
1598
Realme 10 Pro +27%
2028
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10
280872
Realme 10 Pro +43%
402279
CPU 101216 -
GPU 51346 -
Memory 48181 -
UX 82701 -
Total score 280872 402279
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 482 -
PCMark 3.0 score 7597 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (50% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:07 ч. -
Просмотр видео 17:32 ч. -
Игры 05:57 ч. -
Режим ожидания 143 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 10
38:02 ч.
Realme 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Oppo Realme 10 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10
86.3 дБ
Realme 10 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Realme 10 Pro, а если программное обеспечение, камера и звук – то Xiaomi Redmi Note 10.

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