Xiaomi Redmi Note 10 против Oppo Realme 5s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.5-дюймового Oppo Realme 5s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 51% выше плотность пикселей (406 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 5s
- На 8% выше максимальная яркость экрана (492 против 455 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|82.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|164.4 мм
|Ширина
|74.5 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|9.3 мм
|Вес
|178.8 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Синий, Фиолетовый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 678
|Qualcomm Snapdragon 665
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Adreno 610
|Частота GPU
|800 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~354 Гфлопс
|~273 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
1388
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 +27%
229295
180019
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|ColorOS 6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:14 ч.
|2:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
21:22 ч.
Время просмотра видео
19:55 ч.
Время разговора (3G)
46:40 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4208 x 3120
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Ноябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 более удачной покупкой.
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