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Xiaomi Redmi Note 10 против Samsung Galaxy A10s

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Самсунг Галакси А10с
Xiaomi Redmi Note 10
Samsung Galaxy A10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10s, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 50% выше плотность пикселей (406 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (455 против 400 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A10s
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Galaxy A10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 80.7%
Максимальная яркость
Redmi Note 10 +14%
455 нит
Galaxy A10s
400 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 156.9 мм
Ширина 74.5 мм 75.8 мм
Толщина 8.3 мм 7.8 мм
Вес 178.8 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 +3%
83.5%
Galaxy A10s
80.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Самсунг Галакси А10с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 PowerVR GE8320
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 +197%
229295
Galaxy A10s
77294

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Нет
Время полной зарядки 1:14 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Samsung Galaxy A10s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 более удачной покупкой.

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