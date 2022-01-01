Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 10 vs Mi 10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 10 против Mi 10

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Mi 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 22% лучшая автономность (38:28 vs 31:29 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 29.2 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (850 против 679 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Mi 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 89.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.1% 98.8%
ШИМ (PWM) 250 Гц 362 Гц
Время отклика 4 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 10
679 нит
Mi 10 +25%
850 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 162.6 мм
Ширина 74.5 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 9 мм
Вес 178.8 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Зеленый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10
83.5%
Mi 10 +8%
89.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Ксиаоми Ми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 650
Частота GPU 845 МГц 587 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10
533
Mi 10 +67%
889
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10
1599
Mi 10 +101%
3221
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10
281472
Mi 10 +129%
645303
CPU 101216 187992
GPU 51346 219514
Memory 48181 107107
UX 82701 131554
Total score 281472 645303
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 10
482
Mi 10 +703%
3871
Stability 99% 99%
Graphics test 2 FPS 23 FPS
Graphics score 482 3871
PCMark 3.0 score 7622 11673
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 20 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4780 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:25 ч. 10:10 ч.
Просмотр видео 17:32 ч. 16:47 ч.
Игры 06:21 ч. 05:11 ч.
Режим ожидания 143 ч. 94 ч.
Общая автономность
Redmi Note 10 +22%
38:28 ч.
Mi 10
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Xiaomi Mi 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 -
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10 +3%
86.3 дБ
Mi 10
83.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Note 10
2. Xiaomi Redmi 10 или Note 10
3. Xiaomi Redmi Note 10 5G или Note 10
4. Oppo Realme 8i или Xiaomi Redmi Note 10
5. Xiaomi Poco M3 Pro или Redmi Note 10
6. Xiaomi Poco F3 или Mi 10
7. Xiaomi Mi 10T или Mi 10
8. Xiaomi 11T или Mi 10
9. OnePlus 8 или Xiaomi Mi 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры