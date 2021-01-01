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Xiaomi Redmi Note 10 против Mi A3

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Ксиаоми Ми А3
Xiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Mi A3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.01-дюймового Xiaomi Mi A3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 970 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4030 мАч
  • На 44% выше плотность пикселей (406 vs 282 PPI)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (455 против 367 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Mi A3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.77%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Redmi Note 10 +24%
455 нит
Mi A3
367 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 153.5 мм
Ширина 74.5 мм 71.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 178.8 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Белый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10 +1%
83.5%
Mi A3
82.77%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Ксиаоми Ми А3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 610
Частота GPU 800 МГц 600 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
1121
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10 +30%
229295
Mi A3
176103

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4030 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да, Quick Charge 3.0 (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
12:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
21:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
30:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Xiaomi Mi A3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 6816 x 4735
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10
н/д
Mi A3
82.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Август 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10 более удачной покупкой.

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