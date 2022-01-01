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Xiaomi Redmi Note 10 против Poco M4 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 10
VS
Ксиаоми Поко М4 Про
Xiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Poco M4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco M4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год новее
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10
vs
Poco M4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 89.1% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10
687 нит
Poco M4 Pro +7%
738 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 159.87 мм
Ширина 74.5 мм 73.87 мм
Толщина 8.3 мм 8.09 мм
Вес 178.8 граммов 179.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10
83.5%
Poco M4 Pro +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10 и Ксиаоми Поко М4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 Mali G57 MC2
Частота GPU 845 МГц 850 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10
1601
Poco M4 Pro +15%
1838
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10
284213
Poco M4 Pro +11%
314392
CPU 101216 91710
GPU 51346 80067
Memory 48181 58720
UX 82701 82588
Total score 284213 314392
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 482 -
PCMark 3.0 score 7622 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (65% за 30 минут) Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:25 ч. 12:00 ч.
Просмотр видео 17:32 ч. 16:00 ч.
Игры 06:21 ч. 06:10 ч.
Режим ожидания 143 ч. 131 ч.
Общая автономность
Redmi Note 10 +4%
38:28 ч.
Poco M4 Pro
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10 vs Xiaomi Poco M4 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10
86.3 дБ
Poco M4 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.96 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco M4 Pro, а если камера – то Xiaomi Redmi Note 10.

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