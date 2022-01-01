Xiaomi Redmi Note 10 против Poco M4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 678, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco M4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Смартфон на 1 год новее
- Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
47
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|84.5%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|89.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|-
|Время отклика
|4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|159.87 мм
|Ширина
|74.5 мм
|73.87 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.09 мм
|Вес
|178.8 граммов
|179.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 678
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|845 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~354 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10 +2%
537
525
Geekbench 5 (многоядерный)
1601
Poco M4 Pro +15%
1838
|CPU
|101216
|91710
|GPU
|51346
|80067
|Memory
|48181
|58720
|UX
|82701
|82588
|Total score
|284213
|314392
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Graphics score
|482
|-
|PCMark 3.0 score
|7622
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (65% за 30 минут)
|Да (51% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:14 ч.
|1:10 ч.
|Веб-серфинг
|11:25 ч.
|12:00 ч.
|Просмотр видео
|17:32 ч.
|16:00 ч.
|Игры
|06:21 ч.
|06:10 ч.
|Режим ожидания
|143 ч.
|131 ч.
Рейтинг автономности (#28 и #49)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.96 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco M4 Pro, а если камера – то Xiaomi Redmi Note 10.
Опрос
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6