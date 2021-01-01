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Xiaomi Redmi Note 10S против Huawei Honor 30

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Хуавей Хонор 30
Xiaomi Redmi Note 10S
Huawei Honor 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (698 против 497 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 985 5G
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 943 и 497 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
Honor 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 86.6%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10S +40%
698 нит
Honor 30
497 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 160.3 мм
Ширина 74.5 мм 74.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 178.8 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S
83.5%
Honor 30 +4%
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Хуавей Хонор 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 HiSilicon Kirin 985 5G
Макс. частота 2050 МГц 2560 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.58 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G77 MP8
Частота GPU 900 МГц 700 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10S
497
Honor 30 +90%
943
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1571
Honor 30 +63%
2559
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S
320223
Honor 30 +40%
448861
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 Magic UI 3.1.1
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Huawei Honor 30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S
88.9 дБ
Honor 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 30, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Xiaomi Redmi Note 10S.

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