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Xiaomi Redmi Note 10S против Huawei Nova 7 SE

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Хуавей Нова 7 SE
Xiaomi Redmi Note 10S
Huawei Nova 7 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 820
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 636 и 512 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
Nova 7 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.8%
Особенности - DCI-P3 -
Максимальная яркость
Redmi Note 10S
455 нит
Nova 7 SE
455 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 162.3 мм
Ширина 74.5 мм 75 мм
Толщина 8.3 мм 8.6 мм
Вес 178.8 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Хуавей Нова 7 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 HiSilicon Kirin 820
Макс. частота 2050 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MP6
Частота GPU 900 МГц 850 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~579 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10S
512
Nova 7 SE +24%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1594
Nova 7 SE +55%
2466
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 10S
303274
Nova 7 SE +26%
381539

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12.5 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Huawei Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Huawei Nova 7 SE, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 10S.

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