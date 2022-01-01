Xiaomi Redmi Note 10S против Infinix Hot 20S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.78-дюймового Infinix Hot 20S, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Hot 20S
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.35" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 539 и 499 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
36
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|84.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|91.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|168.65 мм
|Ширина
|74.5 мм
|76.75 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.47 мм
|Вес
|178.8 граммов
|168.7 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Синий, Фиолетовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G95
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
499
Hot 20S +8%
539
Geekbench 5 (многоядерный)
1562
Hot 20S +19%
1862
|CPU
|91266
|88551
|GPU
|98070
|82077
|Memory
|58619
|71861
|UX
|88340
|98923
|Total score
|333517
|338113
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Graphics score
|-
|1154
|PCMark 3.0 score
|-
|9329
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13.05
|XOS 12
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да (30% за 31 минут)
|Время полной зарядки
|1:09 ч.
|2:23 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10S от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 10S, а если дисплей – то Infinix Hot 20S.
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