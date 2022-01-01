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Xiaomi Redmi Note 10S против Oppo Realme 9 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Оппо Реалми 9 Про
Xiaomi Redmi Note 10S
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (698 против 566 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 16.2 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 694 и 498 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10S +23%
698 нит
Realme 9 Pro
566 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 164.3 мм
Ширина 74.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 178.8 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S
83.5%
Realme 9 Pro +1%
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 619
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1570
Realme 9 Pro +28%
2010
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S
329448
Realme 9 Pro +22%
400589
CPU 85807 -
GPU 98265 -
Memory 60789 -
UX 86185 -
Total score 329448 400589
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 10S
н/д
Realme 9 Pro
19:52 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 10S
н/д
Realme 9 Pro
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 10S
н/д
Realme 9 Pro
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S
88.9 дБ
Realme 9 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 10S.

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