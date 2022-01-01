Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 10S vs Realme C21Y – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 10S против Oppo Realme C21Y

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Оппо Реалми C21Y
Xiaomi Redmi Note 10S
Oppo Realme C21Y

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.5-дюймового Oppo Realme C21Y, который имеет процессор Unisoc T610 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 75% выше максимальная яркость экрана (695 против 397 нит)
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme C21Y
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
Realme C21Y

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 81.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10S +75%
695 нит
Realme C21Y
397 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 164.5 мм
Ширина 74.5 мм 76 мм
Толщина 8.3 мм 9.1 мм
Вес 178.8 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Голубой, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S +2%
83.5%
Realme C21Y
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Оппо Реалми C21Y в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Unisoc T610
Макс. частота 2050 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 ARM Mali G52 MP2
Частота GPU 900 МГц 614 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~71.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S +20%
1568
Realme C21Y
1303
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S +72%
331531
Realme C21Y
193009
CPU 88373 66485
GPU 103612 32103
Memory 52637 37779
UX 87773 57506
Total score 331531 193009
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:09 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Oppo Realme C21Y
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 2560 x 1960
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S
88.9 дБ
Realme C21Y
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 10S более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 10S и Redmi Note 11
2. Redmi Note 10S и Redmi Note 10
3. Redmi Note 10S и Redmi 10
4. Redmi Note 10S и Realme 8
5. Redmi Note 10S и Realme 8i
6. Realme C21Y и Galaxy A12
7. Realme C21Y и Galaxy M12
8. Realme C21Y и Galaxy A03
9. Realme C21Y и Realme C21
10. Realme C21Y и Realme C25s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры