Xiaomi Redmi Note 10S против Samsung Galaxy A24 4G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 16.2 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 45% выше максимальная яркость экрана (1022 против 707 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 566 и 503 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|82.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|91.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|162.1 мм
|Ширина
|74.5 мм
|77.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.3 мм
|Вес
|178.8 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Синий
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|900 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
503
Galaxy A24 4G +13%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
1592
Galaxy A24 4G +14%
1818
|CPU
|88315
|103750
|GPU
|103603
|84782
|Memory
|61731
|76824
|UX
|89618
|93483
|Total score
|346604
|360788
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|26.7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:09 ч.
|1:29 ч.
|Веб-серфинг
|-
|15:31 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:27 ч.
|Игры
|-
|06:06 ч.
|Режим ожидания
|-
|155 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B (PureCel)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10S от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|-
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|PureCel
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A24 4G, а если камера, производительность, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 10S.
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