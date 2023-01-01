Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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