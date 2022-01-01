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Xiaomi Redmi Note 10S против Vivo iQOO Z3

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Виво iQOO Z3
Xiaomi Redmi Note 10S
Vivo iQOO Z3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.58-дюймового Vivo iQOO Z3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 768G 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Стерео динамики
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (707 против 601 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo iQOO Z3
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 768G 5G
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 684 и 506 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
iQOO Z3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Redmi Note 10S +18%
707 нит
iQOO Z3
601 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 164 мм
Ширина 74.5 мм 75.3 мм
Толщина 8.3 мм 8.8 мм
Вес 178.8 граммов 185.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S
83.5%
iQOO Z3 +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Виво iQOO Z3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 768G 5G
Макс. частота 2050 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 620
Частота GPU 900 МГц 750 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10S
506
iQOO Z3 +35%
684
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1589
iQOO Z3 +26%
2001
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S
334039
iQOO Z3 +35%
449840
CPU 85807 127936
GPU 98265 115885
Memory 60789 82311
UX 86185 120029
Total score 334039 449840
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 10S
н/д
iQOO Z3
1946
Stability - 99%
Graphics test - 11 FPS
Graphics score - 1946
PCMark 3.0 score - 8837
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Funtouch OS 11.1
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 55 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 0:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Vivo iQOO Z3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S
88.9 дБ
iQOO Z3
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (55 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Vivo iQOO Z3, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 10S.

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