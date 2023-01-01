Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 10S vs 12 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 10S против 12 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Ксиаоми 12 Pro
Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Весит на 25.2 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (1049 против 694 нит)
  • На 27% выше плотность пикселей (521 vs 409 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 521 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 450 нит 970 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% 99.8%
ШИМ (PWM) 250 Гц 367 Гц
Время отклика 4.4 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 10S
694 нит
12 Pro +51%
1049 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 163.6 мм
Ширина 74.5 мм 74.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.66 мм
Вес 178.8 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S
83.5%
12 Pro +7%
89.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Ксиаоми 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 818 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~2236 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10S
499
12 Pro +149%
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1563
12 Pro +149%
3896
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S
337420
12 Pro +195%
994510
CPU 89801 224894
GPU 96989 435932
Memory 57674 159561
UX 95378 177347
Total score 337420 994510
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 10S
н/д
12 Pro
9306
Пиковая температура корпуса 41.2 °C 41.2 °C
Stability - 67%
Graphics test - 55 FPS
Graphics score - 9306
PCMark 3.0
Redmi Note 10S
н/д
12 Pro
13038
Web score - 11825
Video editing - 7642
Photo editing - 29193
Data manipulation - 9395
Writing score - 14806
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13
Размер системы из коробки 18 ГБ 26.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 0:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:57 ч.
Просмотр видео - 10:04 ч.
Игры - 05:05 ч.
Режим ожидания - 89 ч.
Общая автономность
Redmi Note 10S
н/д
12 Pro
25:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Xiaomi 12 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 115°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B (PureCel)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10S от DxOMark Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.14"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Redmi Note 10S
98
12 Pro +44%
141
Качество видео
Redmi Note 10S
82
12 Pro +35%
111
Итоговая оценка камеры
Redmi Note 10S
92
12 Pro +42%
131

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S +6%
88.9 дБ
12 Pro
84.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 10S или Poco M5s
2. Xiaomi Redmi Note 10S или Note 11
3. Xiaomi Redmi Note 10S или Note 11S
4. Xiaomi Redmi Note 10S или Note 10 Pro
5. Xiaomi Redmi Note 10S или Poco M4 Pro 5G
6. Xiaomi 12 Pro или Samsung Galaxy S22
7. Xiaomi 12 Pro или Oppo Find X5 Pro
8. Xiaomi 12 Pro или Google Pixel 7 Pro
9. Xiaomi 12 Pro или 12T Pro
10. Xiaomi 12 Pro или Redmi Note 11 Pro (Global)
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры