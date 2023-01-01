Xiaomi Redmi Note 10S против 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Весит на 25.2 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 51% выше максимальная яркость экрана (1049 против 694 нит)
- На 27% выше плотность пикселей (521 vs 409 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|521 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|970 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|91.6%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|4.4 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|163.6 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.66 мм
|Вес
|178.8 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Черный, Зеленый, Розовый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2050 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
499
12 Pro +149%
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
1563
12 Pro +149%
3896
|CPU
|89801
|224894
|GPU
|96989
|435932
|Memory
|57674
|159561
|UX
|95378
|177347
|Total score
|337420
|994510
|Пиковая температура корпуса
|41.2 °C
|41.2 °C
|Stability
|-
|67%
|Graphics test
|-
|55 FPS
|Graphics score
|-
|9306
|Web score
|-
|11825
|Video editing
|-
|7642
|Photo editing
|-
|29193
|Data manipulation
|-
|9395
|Writing score
|-
|14806
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 14
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|26.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|1:09 ч.
|0:21 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|-
|10:04 ч.
|Игры
|-
|05:05 ч.
|Режим ожидания
|-
|89 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|115°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B (PureCel)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Redmi Note 10S от DxOMark
|Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.14"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
12 Pro +44%
141
Качество видео
12 Pro +35%
111
Итоговая оценка камеры
12 Pro +42%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.
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