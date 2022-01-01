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Xiaomi Redmi Note 10S против Mi 10T

Ксиаоми Редми Ноут 10S
VS
Ксиаоми Ми 10Т
Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi Mi 10T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 марта 2021 года Xiaomi Redmi Note 10S с экраном 6.43" и чипом Mediatek Helio G95, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (695 против 617 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 37.2 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 913 и 500 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 10S
vs
Mi 10T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 91.6% 97.4%
ШИМ (PWM) 250 Гц 2381 Гц
Время отклика 4.4 мс 39.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1279:1
Максимальная яркость
Redmi Note 10S +13%
695 нит
Mi 10T
617 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 165.1 мм
Ширина 74.5 мм 76.4 мм
Толщина 8.3 мм 9.3 мм
Вес 178.8 граммов 216 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 10S
83.5%
Mi 10T +2%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 10S и Ксиаоми Ми 10Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2050 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 650
Частота GPU 900 МГц 587 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 10S
500
Mi 10T +83%
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 10S
1568
Mi 10T +112%
3325
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 10S
331531
Mi 10T +96%
648565
CPU 88373 181605
GPU 103612 217457
Memory 52637 109220
UX 87773 141147
Total score 331531 648565
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 10S
н/д
Mi 10T
3809
Stability - 99%
Graphics test - 22 FPS
Graphics score - 3809
PCMark 3.0 score - 10562
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 13
Размер системы из коробки 18 ГБ 19.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:09 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 10S vs Xiaomi Mi 10T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 5963 x 3354
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 10S
88.9 дБ
Mi 10T +3%
91.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T более удачной покупкой.

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