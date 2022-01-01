Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2021 года Xiaomi Redmi Note 10T с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.6-дюймового Oppo Realme 8i, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.