Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2021 года Xiaomi Redmi Note 10T с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 700, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.