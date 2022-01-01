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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G против Apple iPhone SE (2022)

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
  • Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
  • На 1.97" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 20.6% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая автономность (33:59 vs 25:41 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (743 против 603 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.8 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro 5G
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Время отклика - 38 мс
Контрастность - 1655:1
Максимальная яркость
Redmi Note 11 Pro 5G +23%
743 нит
iPhone SE (2022)
603 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 138.4 мм
Ширина 76.1 мм 67.3 мм
Толщина 8.12 мм 7.3 мм
Вес 202 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Синий Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц 1200 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 119048 197658
GPU 99420 298378
Memory 65159 105062
UX 107366 128775
Total score 390129 729009
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1207 -
PCMark 3.0 score 10433 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:43 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 16:00 ч. 08:38 ч.
Игры 06:09 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 115 ч. 93 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 Pro 5G +32%
33:59 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3088 x 2320
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и камера - выбирайте Apple iPhone SE (2022), а если дисплей и автономность – то Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

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