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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G против OnePlus Nord 2T

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G
VS
Ванплас Норд 2Т
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% лучшая автономность (34:00 vs 31:29 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (741 против 632 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 820 и 681 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro 5G
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90.2% 98.3%
ШИМ (PWM) 521 Гц 193 Гц
Время отклика 1 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11 Pro 5G +17%
741 нит
Nord 2T
632 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.1 мм
Ширина 76.1 мм 73.2 мм
Толщина 8.12 мм 8.2 мм
Вес 202 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G77 MC9
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 11 Pro 5G
2046
Nord 2T +36%
2782
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro 5G
400974
Nord 2T +66%
665799
CPU 124557 175579
GPU 98379 245229
Memory 68665 114842
UX 110287 131394
Total score 400974 665799
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 11 Pro 5G
1203
Nord 2T +283%
4605
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 27 FPS
Graphics score 1203 4605
PCMark 3.0 score 10067 9951
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 31 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:30 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 15:20 ч. 14:15 ч.
Игры 06:38 ч. 05:15 ч.
Режим ожидания 120 ч. 93 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 Pro 5G +8%
34:00 ч.
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 Pro 5G
87.6 дБ
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2T более удачной покупкой.

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