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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G против Poco M3 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G
VS
Ксиаоми Поко М3 Про 5G
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Xiaomi Poco M3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 января 2022 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Xiaomi Poco M3 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (742 против 534 нит)
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Xiaomi Poco M3 Pro
  • На 11% лучшая автономность (37:41 vs 34:00 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro 5G
vs
Poco M3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90.2% 93.5%
ШИМ (PWM) 521 Гц -
Время отклика 1 мс 33.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2512:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 11 Pro 5G +39%
742 нит
Poco M3 Pro
534 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 161.8 мм
Ширина 76.1 мм 75.3 мм
Толщина 8.12 мм 8.9 мм
Вес 202 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Белый, Синий Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про 5G и Ксиаоми Поко М3 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G57 MC2
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro 5G +18%
401267
Poco M3 Pro
338746
CPU 124557 99830
GPU 98379 80609
Memory 68665 67020
UX 110287 91385
Total score 401267 338746
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 6 FPS
Graphics score 1203 1102
PCMark 3.0 score 10067 8255
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 31 ГБ 19.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (74% за 30 минут) Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:30 ч. 13:55 ч.
Просмотр видео 15:20 ч. 14:10 ч.
Игры 06:38 ч. 06:25 ч.
Режим ожидания 120 ч. 130 ч.
Общая автономность
Redmi Note 11 Pro 5G
34:00 ч.
Poco M3 Pro +11%
37:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vs Xiaomi Poco M3 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV48B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 11 Pro 5G
87.6 дБ
Poco M3 Pro +7%
93.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.89 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 18 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G более удачной покупкой.

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