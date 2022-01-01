Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus против Apple iPhone 13 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
- Комплектуется на 1405 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3095 мАч
- На 0.57" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 36% лучшая автономность (36:56 vs 27:09 часов)
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 40% выше максимальная яркость экрана (1061 против 758 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|510 Гц
|Время отклика
|-
|4.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.65 мм
|146.7 мм
|Ширина
|76.19 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.34 мм
|7.65 мм
|Вес
|204 грамма
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 920
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2500 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Apple GPU
|Частота GPU
|950 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~684 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 13 Pro +131%
1697
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 13 Pro +112%
4673
|CPU
|139525
|216914
|GPU
|126933
|321713
|Memory
|88790
|121771
|UX
|132000
|130779
|Total score
|483747
|790313
|Stability
|99%
|79%
|Graphics test
|12 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|2009
|9575
|PCMark 3.0 score
|9452
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|15.4
|Размер системы из коробки
|-
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3095 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:16 ч.
|1:38 ч.
|Веб-серфинг
|09:42 ч.
|13:06 ч.
|Просмотр видео
|11:50 ч.
|16:46 ч.
|Игры
|05:58 ч.
|05:51 ч.
|Режим ожидания
|83 ч.
|117 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
144
Качество видео
119
Итоговая оценка камеры
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1