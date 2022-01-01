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Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus против Infinix Note 12 Pro 5G

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс
VS
Инфиникс Ноут 12 Про 5G
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
Infinix Note 12 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 810 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro 5G
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro Plus
vs
Note 12 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 163.65 мм 164.7 мм
Ширина 76.19 мм 76.9 мм
Толщина 8.34 мм 9 мм
Вес 204 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс и Инфиникс Ноут 12 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 810
Макс. частота 2500 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 131708 106076
GPU 134165 93218
Memory 86912 81637
UX 133552 106321
Total score 483503 385138
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 12 FPS 7 FPS
Graphics score 2110 1333
PCMark 3.0 score 10290 10311
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да
Время полной зарядки 0:16 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:42 ч. -
Просмотр видео 11:50 ч. -
Игры 05:58 ч. -
Режим ожидания 83 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus vs Infinix Note 12 Pro 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4672 x 3504
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus более удачной покупкой.

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