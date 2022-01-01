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Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus против Mi Note 10

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс
VS
Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
Xiaomi Mi Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi Note 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% лучшая автономность (106 vs 95 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (755 против 594 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 2 года новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4500 мАч
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro Plus
vs
Mi Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 87.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 137.9%
ШИМ (PWM) - 215 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 11 Pro Plus +27%
755 нит
Mi Note 10
594 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.65 мм 157.8 мм
Ширина 76.19 мм 74.2 мм
Толщина 8.34 мм 9.7 мм
Вес 204 грамма 208 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс и Ксиаоми Ми Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2500 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 618
Частота GPU 950 МГц 825 МГц
FLOPS ~684 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro Plus +59%
484231
Mi Note 10
305251
CPU 139525 98769
GPU 126933 77346
Memory 88790 53662
UX 132000 75562
Total score 484231 305251
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 97%
Graphics test 12 FPS 4 FPS
Graphics score 2009 736
PCMark 3.0 score 9452 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 12
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5260 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:16 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 11 Pro Plus
11:47 ч.
Mi Note 10 +7%
12:32 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 11 Pro Plus
14:59 ч.
Mi Note 10 +52%
22:20 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 11 Pro Plus
23:29 ч.
Mi Note 10 +43%
33:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus vs Xiaomi Mi Note 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus более удачной покупкой.

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