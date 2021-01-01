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Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus против Poco X3 GT

Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс
VS
Ксиаоми Поко X3 GT
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
Xiaomi Poco X3 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 октября 2021 года Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 920, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 5G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (712 против 542 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 774 и 692 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 GT
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 11 Pro Plus
vs
Poco X3 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу - 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Redmi Note 11 Pro Plus +31%
712 нит
Poco X3 GT
542 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 163.3 мм
Ширина 76.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 204 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 11 Про Плюс и Ксиаоми Поко X3 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 920 MediaTek Dimensity 1100 5G
Макс. частота 2500 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 836 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 11 Pro Plus
505120
Poco X3 GT +18%
598036
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 12.5

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:48 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus vs Xiaomi Poco X3 GT
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура - f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (67 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Стикеры Poco
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, а если производительность – то Xiaomi Poco X3 GT.

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